Mogelijk ballonnenverbod op Texel: "Ze zijn rampzalig voor het milieu"

TEXEL - De kans is groot dat er op korte termijn op Texel geen ballonnen meer mogen worden opgelaten. Een enorm fijn vooruitzicht voor Ecomare, dat met oog op vervuiling en dierenleed al jaren tegen de ballonnen strijdt. "Wij worden dagelijks geconfronteerd met vogels die erin verstrikt raken."

Vanavond besluit de Texelse gemeenteraad of zij akkoord gaat met de eerder genomen beslissing van het college. Als dat zo is, wordt het op het Waddeneiland over acht dagen verboden om helium- of gasballonnen op te laten.

Dood

Ecomare heeft naar eigen zeggen heel vaak te maken met dieren die dood gaan door ballonresten. "Vogels raken er bijvoorbeeld in verstrikt", vertelt Arthur Oosterbaan. "Of sommige dieren denken dat het eten is en dan blijft de ballon vastzitten in de maag."

De natuurorganisatie vindt het niet kunnen dat dieren slachtoffer worden 'van iets waar mensen een plezier aan beleven'. "Het is gewoon rampzalig. We zouden dus heel blij zijn als de gemeente overstag gaat", aldus Oosterbaan.

Overtreding

Mocht het verbod er komen, dan zijn 'gasloze' ballonnen nog wel toegestaan. Ze mogen ook nog wel aan een stokje of touwtje hangen, maar als de ballon loslaat is er wel sprake van een overtreding.