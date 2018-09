Bouwer openluchttheater Alkmaar in tranen door bekladding

ALKMAAR - Tranen staan in de ogen van vrijwilliger Ben Bras van park De Oude Kwekerij in Alkmaar. Dit weekend is het openluchttheater, dat hij vijf jaar geleden bouwde, volledig ondergespoten met graffiti. "Ze hebben geen plekje overgeslagen."

Dat er weleens wat gesloopt of ondergespoten wordt in het park, is niet nieuw voor Bras. Maar hoe zijn openluchttheatertje onder handen is genomen is echt buitensporig. "Zelfs op de houten paaltjes en het zitgedeelte zit graffiti. Het zal heel wat tijd kosten om het er weer af te krijgen."

De grafitti is vermoedelijk in de nacht van zaterdag op zondag aangebracht. Volgens bestuurslid Walter Wildöer is er niet veel aan te doen. "Het is een openbaar park, er staat geen hek omheen. Dus er is gewoon niks aan te doen. Het was mooi geweest als deze persoon naar ons toe was gekomen. Dan waren we misschien wel bereid om een mooi kunstwerk aan te brengen. Maar zo is het niet gegaan."

Kunst

Het zal een flinke klus zijn om alle grafitti weg te halen. Helemaal omdat ook de houtenpaaltjes achter de tribune onder handen zijn genomen. "Schoonmaken is een optie, maar we hebben ook een aanbod gekregen van een kunstenaar om het over te laten schilderen. Misschien een aardige gedachte. We gaan het bekijken."

Vrijwilliger Ben Bras ziet toch liever dat het openluchttheater in originele staat wordt hersteld. "Ik vond het mooi zoals het was. Al vergt het een half jaar, we gaan dit weer opknappen. We moeten uithuilen en weer door."