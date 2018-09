Ook honderden bomen in Den Helder gekapt door iepziekte

DEN HELDER - Er worden ook honderden bomen in Den Helder gekapt vanwege de iepziekte. Dat laat de gemeente weten.

Zo'n 120 laanbomen en 600 kleinere iepen uit verschillende bossingels worden gekapt. De zieke bomen staan verspreid over de hele stad, al is vooral de wijk Stad Binnen de Linie getroffen door de bomenziekte. "Veel van deze bomen zijn beeldbepalend in de straat, maar zijn helaas niet meer te redden", aldus de gemeente in een verklaring.

Hier blijft het volgens de gemeente niet bij. "We verwachten de komende weken bij nog meer iepen de ziekte te constateren. Ook die zullen het veld moeten ruimen."

Vorige maand werd bekend dat de iepziekte door droogte dit jaar extra dodelijk is. Vooral Hollands Kroon is hard getroffen. Daar moesten maar liefst 1.700 zieke iepen worden gekapt, bijna twintig procent van het totaal aantal iepen.