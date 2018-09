Duo uit Twisk opgepakt voor wapenbezit tijdens aangifte van bedreiging

HOORN - Twee mannen (22 en 28) uit Twisk zijn gisterenmiddag aangehouden voor wapenbezit. Dat gebeurde opvallend genoeg toen de mannen op het politiebureau in Hoorn aangifte deden van bedreiging.

De mannen deden aangifte tegen een 24-jarige man uit Medemblik, die op verschillende adressen bewoners had bedreigd.

Wapens

Omdat de politie aanwijzingen had dat het duo uit Twisk in het bezit van wapens zou zijn, werd besloten hun auto te doorzoeken. Daarbij werden inderdaad wapens aangetroffen.

De wapens zijn in beslag genomen en de twee zijn vastgezet. Ook de 24-jarige Medemblikker is opgepakt. De politie onderzoekt wat hun rol is geweest bij de bedreigingen.