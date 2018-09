Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeven mensen onwel op school in Amsterdam: gebouw volledig ontruimd Foto: Google Maps

AMSTERDAM - (AT5) Op een MBO-school in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk zijn zeven mensen onwel geworden. De school is volledig ontruimd en er wordt onderzocht wat er precies aan de hand is.

Ambulancepersoneel heeft zeven mensen behandeld met geïrriteerde luchtwegen en prikkende ogen. Volgens getuigen zou een gas geroken zijn, waarna de hulpdiensten zijn gewaarschuwd. Er zijn meerdere ambulances aanwezig bij de school. Ook de politie en brandweer zijn op de melding afgekomen. Het onderzoek bij het gebouw loopt op dit moment nog. Techniekvakken

Op het MBO College Westpoort, zoals de school heet, worden veel techniekvakken gegeven. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers leerlingen van de school zijn.