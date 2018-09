Ellie Lust stopt bij politie: werk niet te combineren met tv

AMSTERDAM - (AT5) Politiefunctionaris en televisie-persoonlijkheid Ellie Lust gaat weg bij de politie. De Amsterdamse gaat zich volledig focussen op televisiewerk.

Haar vertrek wordt bevestigd door een woordvoerder van de politie. Dat werk valt niet te combineren met politiewerkzaamheden. Ellie Lust heeft zich tijdens haar carrière bij de politie veel ingezet voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap en startte het project Roze in Blauw. Lust ontving veel prijzen voor haar werk en is een belangrijk persoon in de acceptatie rondom de lhbti-gemeenschap.

Voor het blok

Volgens Lust werd ze door de politie voor het blok gezet. Ze moest kiezen voor haar politiewerk of haar televisiecarrière, zegt ze in een interview met Het Parool, dat komend weekend verschijnt. Lust zegt dat de gang van zaken haar "ontzettend veel pijn" heeft gedaan. "Ik dacht: het kan toch niet wáár zijn, mijn pistool inleveren, en mijn legitimatie, en mijn uniform - ik zág het mezelf niet doen. Want ik bén toch van de politie?"

De Amsterdamse politie zegt in een reactie dat de "amusementscarrière" van Lust niet te verenigen was met haar werk voor de politie. "Er is een verschil tussen je televisiewerk als privépersoon en het woordvoerderschap. Het moet duidelijk zijn voor wie je er staat. Als politiewoordvoerder moet je soms over de meest ernstige zaken iets zeggen, bij Opsporing Verzocht, tegen de media en tegen het publiek", aldus een woordvoerder.

Lange carrière

Lust begon haar politiecarrière in 1987 als wijkagent in de Baarsjes en de Frederik Hendrikbuurt. In 2007 begon ze als politiewoordvoerster. Vanaf toen was ze ook vaker op televisie te zien. Toen startte ze ook haar project Roze in Blauw, met teams die aan aanspreekpunt zijn voor lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgenders binnen én buiten de politie. Het samenwerkingsverband is nog steeds actief.

De afgelopen jaren was Lust steeds vaker te zien op televisie. Dat was niet vreemd voor de politievrouw. Al veel eerder verscheen ze in programma's van NH Nieuws (Ter Plaatse & Bureau NH), AT5 en Opsporing Verzocht. Toen ze in 2016 meedeed aan Wie is de Mol? genoot ze plots landelijke bekendheid en werd haar term 'etherdiscipline' een hit. Later kreeg ze haar eigen programma Ellie op Patrouille.