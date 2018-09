Henny in ochtendjas heeft boodschap voor Glennis: "Jij wordt een ster!"

CASTRICUM - Een heel speciaal berichtje uit Castricum! Henny Huisman wenst America's Got Talent-finaliste Glennis Grace héél veel succes. "Je bent een echte Noord-Hollandse!"

In de video spreekt de soundmixshow-koning haar aan als 'Glenda', de echte naam van Glennis. Met zijn badjas nog aan vertelt hij: "Ik heb naar je gekeken afgelopen nacht." Toen zong de Amsterdamse zangers haar finalenummer Run van Snow Patrol voor 'AGT'. Henny: "24 jaar geleden was ook al zo geweldig."

Kijk de hele videoboodschap hier (tekst gaat door):

Na aankomende nacht weten we of Glennis Grace de winnares is America's Got Talent. Ze zingt vanavond nog een duet. Met wie is nog niet bekend. De stembussen zijn inmiddels al wel gesloten: Amerikaanse tv-kijkers konden sinds dinsdagavond twaalf uur lang stemmen op hun favoriete finalist.