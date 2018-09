Ajax O19 veel te sterk voor AEK Athene in Youth League

AMSTERDAM - Ajax onder 19 is uitstekend begonnen aan de UEFA Youth League. De ploeg van trainer John Heitinga won tijdens het eerste duel in de groepsfase van het toernooi met 6-0 van de leeftijdsgenoten van AEK Athene en gaf daarmee het goede voorbeeld aan het eerste elftal van de Amsterdammers.

Het vlaggenschip van de jeugdopleiding begon met onder andere Jurgen Ekkelenkamp, Sven Botman en Ché Nunnely, die vaak meedoen met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, in de basis. Dat bleek een goede zet te zijn van Heitinga, want na vijf minuten kon de openingstreffer al worden genoteerd. Na voorbereidend werk van Ekkelenkamp, was het Nicolas Kühn die ontsnapte aan buitenspel en alleen voor de Griekse doelman koelbloedig afrondde: 1-0.

Na de goal werden de verhoudingen op de Toekomst wat gelijkwaardiger, maar de echt grote kansen bleven uit. De Ajax-talenten probeerden meerdere keren gevaarlijk te worden via voorzetten vanaf de linkerkant, maar steeds was het doelman Panagiotis Gkinis die ervoor zorgde dat de Ajacieden geen gevaar konden stichten. Na 25 minuten lukte dat Nunnely wel. De aanvaller, die al voor het vierde jaar deelneemt aan de Youth League, kreeg de bal na 25 minuten spelen met wat geluk voor zijn voeten. Nunnely (19) twijfelde niet en schoot de bal met een mooie volley hard binnen, waarmee hij de marge verdubbelde. Het bleek direct een beslissend moment in de wedstrijd te zijn.

Rap tempo

Enkele minuten later kon namelijk ook de 3-0 worden genoteerd. Terwijl de Grieken door een blessure even met tien man speelden, kwam Liam van Gelderen op vanaf de rechtsbackpositie en gaf de Deen Victor Jensen een niet te missen kans. AEK Athene moest veertig minuten wachten totdat zij het eerste echte gevaar konden stichten. Issam El Maach was echter attent op een schot van Efthymios Christopoulos, waardoor de ruststand 3-0 bleef.

Tweede helft

Na de thee was de eerste kans voor Ekkelenkamp. Na een pass van Van Gelderen kwam de aanvallende middenvelder in zijn eentje voor de keeper te staan, maar had zijn vizier niet op scherp staan en schoot over. In de 65e minuut was het wel raak voor de ploeg van Heitinga. Na een knappe aanval over meerdere schijven zag Kühn invaller Sontje Hansen, die net een paar minuten in het veld stond, bij de tweede paal vrijstaan en de bal belandde in het doel. Het was niet de enige 'gouden wissel' van coach Heitinga, want de aftrap was nog maar net genomen of het was opnieuw raak. Ditmaal was de doepuntenmaker Serginho Dest, die nog geen minuut in het veld stond en profiteerde van een grote keepersfout: 5-0.

Slotakkoord

Het slotakkoord was voor de vijftienjarige Naci Ünüvar, die door een benutte penalty de 6-0 binnenschoot en daardoor de jongste doelpuntenmaker ooit in de Youth League werd. Hij lostte daarmee Ajacied Ryan Gravenberch af.

Benfica - Bayern München

Het andere duel in de groep tussen Benfica en Bayern München eindigde in 3-0 voor de Portugezen, waardoor Ajax na één speelronde aan de leiding gaat.

Opstelling Ajax O19: El Maach; Van Gelderen, J. Timber, Botman (Douglas/72), Kemper; Ekkelenkamp, Q. Timber (Abid/72), Jensen; Nunnely (Dest/66), Brobbey (Hansen/61), Kühn (Ünüvar/72).

Opstelling AEK Athene O19: Gkinis; Stamoulis, Bousis, Tsivelekidis, Malissovas (Pozatzidis/46); Tampas, Bogdani (Petousis/65), Mpotos; Sardelis (Tselios/34), Christopoulos (Patrinos/78), Machairas (Markou/78).