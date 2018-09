Deel dit artikel:













Zelf groenten en fruit oogsten bij biologische tuinderij: "Het loopt als een trein"

'S-GRAVELAND - Land en Boschzigt in 's Graveland is de oudste biologische tuinderij van Nederland. Maar het had niet veel gescheeld of eigenaar Sijmen Brandsma was ermee gestopt. Om rond te komen moest hij steeds maar vergroten en was de lol ervan af.

"Het is een soort ratrace, je moet steeds groter worden, steeds meer bieden. Dat was ik zat", vertelt Sijmen. Vier jaar geleden kwam er een ommekeer. Hij begon met het zelfoogst-project. Inmiddels is het een succes. "Het loopt als een trein. Elk jaar komen er weer nieuwe mensen bij. We hebben er nu honderd, en ik hoop dat we volgend jaar de honderdvijftig halen. Dan hebben we gewoon een stevige basis." Pech hebben

Bij het zelfoogsten draait het om de beleving. "Je koopt eigenlijk een aandeel in de oogst. Dan kom je op ongeveer een tientje per week, en daar krijg je meer dan voldoende groeten voor", legt hij uit. Op vaste tijden kan je dan zelf komen oogsten. Je oogst is wel afhankelijk van het seizoen. "Daarbij komt dat de oogst het ene jaar heel goed kan zijn maar je kan ook we een keer pech hebben en dan heb je gewoon minder", vertelt Sijmen. "Vorig jaar waren de wortels bijvoorbeeld niet goed, dus hadden de mensen geen worteltjes." Uitje

Minder wortels is voor de meeste zelfoogsters geen probleem. Sebastiaan Kuiper zou bijvoorbeeld graag een eigen moestuin willen hebben maar heeft daar gewoon geen tijd voor. "Op deze manier heb je wel de lusten maar niet de lasten", zegt hij lachend. Bekijk hieronder hoe het eraan toegaat op de boerderij:



Voor veel anderen is het vooral een uitje voor met de kinderen. "Ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen ook zien waar het vandaan komt en wat ze op hun bord krijgen", vertelt Rivka Lucas tegen NH Nieuws. Volgens haar wordt het eten ook veel leuker daardoor. Weer aan het werk

Annelies van Asperen en haar man zijn al wat op leeftijd en genieten vooral van het het uitje. "We besluiten altijd met een heerlijk kopje koffie. En ze hebben er eigen gemaakte dingen bij, dus het is helemaal vakantie voor ons", vertelt ze opgewekt. Dankzij het project houdt Sijmen weer van zijn werk. "Je ontmoet zo veel leuke en blije mensen en je krijgt ook heel veel waardering voor je werk", besluit hij. Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Natuurlijk gezonde landbouw'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over 'Natuurlijk gezonde landbouw'.