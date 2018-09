Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op bezoek bij De Dillewijn in Ankeveen Foto: NH Nieuws

ANKEVEEN - In aflevering 5 van de NH Gooi-serie 'Kleine 'theaters in 't Gooi' bezoeken we vandaag De Dillewijn in Ankeveen.

De voormalige Hervormde kerk in Ankeveen is begin deze eeuw gesloten vanwege een te laag aantal kerkbezoekers. In 2007 is het kerkgebouw op basis van een dorpsinitiatief met vele vrijwilligers opgeknapt en omgebouwd tot theater.