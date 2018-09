Zus van doodgestoken Koos Engel over nieuw politieonderzoek: "Het is nu of nooit"

TUITJENHORN - De nabestaanden van Koos Engel (42) hebben goede hoop dat eindelijk duidelijk wordt wie er verantwoordelijk is voor zijn dood. De politie doet opnieuw onderzoek nadat zich deze zomer een nieuwe getuige meldde.

De eigenaar van voormalig café Los Amiquitos in Tuitjenhorn werd in de nacht van 21 januari 2012 neergestoken en overleed in het ziekenhuis.

Die bewust nacht begint als een gewone salsa-avond, maar loopt later uit de hand. Na sluitingstijd ontstaat er een ruzie op straat voor de deur van het café. Terwijl zijn collega's binnen aan het opruimen zijn, gaat Koos naar buiten om te kijken wat er aan de hand is.

Enkele tientallen mensen staan om de ruziemakers heen. Koos komt ertussen om de boel te sussen, maar moet dit bekopen met een messteek die hem fataal wordt. Hij overlijdt diezelfde nacht in het ziekenhuis. Tientallen omstanders staan erbij. Desondanks wordt nooit duidelijk wie er gestoken heeft.

'Ooit komt het uit'

"Iemand moet het gezien hebben. Dat kan niet anders." Zus Rosan Engel is ervan overtuigd dat er mensen zijn die weten wie de dader is. "Misschien is diegene bang om het te zeggen, maar ooit komt het uit."

In de nacht van het steekincident houdt de politie drie mannen aan, maar zij zijn het niet geweest. Later worden vier anderen gearresteerd. Zij komen vrij wegens gebrek aan bewijs.

Rust

Dit jaar zou cafébaas Koos 50 jaar zijn geworden. Daar wordt aandacht aan besteed in de media, waarop een getuige zich meldt en de politie meer tips ontvang.

De nabestaanden van Koos hopen dat het ertoe leidt dat ze het eindelijk kunnen afsluiten. "Zolang het niet is opgelost, sta je ermee op en ga je ermee naar bed. Koos krijgen we er niet mee terug. Maar voor de verwerking is het gewoon belangrijk dat de dader zich verantwoordt. Eerder krijgen wij geen rust."