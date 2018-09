Tegenvaller voor Ajax: De Ligt ontbreekt tegen AEK Athene

AMSTERDAM - Ajax moet het woensdagavond tijdens het Champions League-duel met AEK Athene doen zonder aanvoerder Matthijs de Ligt. De verdediger, die woensdagochtend op de club is getest, ondervindt te veel last van een lichte knieblessure.

Die blessure heeft hij opgelopen tijdens de afsluitende training van dinsdag, meldt De Telegraaf. Naar alle waarschijnlijkheid neemt Frenkie de Jong de positie in het hart van de verdediging over van de negentienjarige De Ligt. Als gevolg daarvan lijkt Carel Eiting de beste papieren te hebben om het vrijgekomen plekje op het middenveld te bespelen. Dat zou een nieuwe klap betekenen voor Donny van de Beek.

Of De Ligt de wedstrijd van komend weekend tegen PSV haalt, is nog onzeker. Het duel tussen Ajax en AEK Athene, het eerste duel in de groepsfase van de Champions League, begint om 18.55 uur.