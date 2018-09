Stelling: Volwassen kinderen die nog thuis wonen moeten kostgeld betalen

NOORD-HOLLAND - Een Noord-Hollandse moeder vraagt De Peiling om hulp: Vinden wij dat ze haar volwassen kinderen die nog thuis wonen kostgeld mag vragen?

Bespottelijk

We kregen per mail deze vraag van Annemieke:

Ik ben moeder van 2 zoons. De ene is 21 en andere 27.

We werken alle 4 en hebben het heus goed. Toch vraag ik me af hoe andere gezinnen dat nou doen met volwassen kinderen thuis. Moeten die een bedrag per maand betalen voor het huishouden?

Mijn kinderen doen dat beide niet en eigenlijk vind ik dat bespottelijk.

We hebben het er wel eens over maar er komt niets van terecht.

Zou dit onderwerp graag eens aansnijden in De Peiling om te horen wat mensen hier van vinden.

Nibud

Volgens budgetvoorlichter het Nibud is kostgeld vragen aan thuis wonende kinderen met een eigen inkomen nuttig en redelijk. "Thuiswonende, werkende jongeren hebben vaak veel te besteden", zegt het Nibud. "Ze geven veel uit aan kleding, uitgaan of een auto. Als ze zelfstandig gaan wonen, is voor dat luxe-uitgaven vaak nog maar weinig ruimte. Door het betalen van kostgeld leert een kind dat levensonderhoud geld kost."

Lastig onderwerp

Toch vinden veel ouders het een lastig onderwerp. Kostgeld vragen gebeurt dan ook vaker niet dan wel. Uit de statistieken blijkt bijvoorbeeld dat van de nog thuis wonende kinderen met een baan en een afgeronde MBO opleiding slechts 40 procent bijdraagt aan de kosten van de huishouding.

Wat vind jij?

Vind jij dat de zonen van Annemieke de portemonnee moeten trekken en kostgeld gaan betalen of niet? Hoe ging of gaat dat bij jou thuis? We horen het graag!

