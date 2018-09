Til lovend over De Jong: "Dat maakt hem zo bijzonder"

ALKMAAR - Guus Til is onder de indruk van Frenkie de Jong. De aanvoerder van AZ werd gevraagd naar de beste voetballers waar hij tegen heeft gespeeld en de naam van Frenkie de Jong kwam al snel ter sprake.

Of De Jong echt heel goed is? "Ik vind van wel", begint Til bij FC Afkicken. "Ik weet het 'het best', zeg maar, van iedereen. Soms heb je ook spelers die worden gehyped in de media, waarvan ik denk: 'dat valt wel mee'. Want ik weet hoe ze zijn, heb bijvoorbeeld met ze gespeeld. Maar bij hem wist ik al, voordat hij erg gehyped werd, dat deze jongen het wel echt ver gaat schoppen."

"Hij heeft iets wat geen enkele speler heeft", vervolgt de middenvelder zijn lofzang. "Dat is zo'n overstapje. Voordat hij de bal krijgt, legt hij hem stil en dan stapt hij vaak over. Meestal weet ik dat hij dat gaat doen, maar dan ben je toch bang dat hij hem wel meeneemt en dan blijf jij staan en dan ben je al helemaal het lulletje. Dat zijn wel vervelende dingen."

Bijzonder

"Ik vind wel dat hij geen wereldschot heeft, maar dat compenseert hij weer met zijn dribbels en het overtal dat hij daarmee creëert. Hij heeft iets wat niemand heeft, en dat maakt hem zo bijzonder. Dribbels, rust aan de bal en hij raakt nooit in paniek. Dat maakt hem gewoon zo speciaal", aldus Til.