Herfststorm op komst: bak regen en mogelijk windkracht 9

AMSTERDAM - Na een heerlijke nazomerweek komt de herfst er nu toch écht aan. Te beginnen dit weekend: er komt zelfs een herfststorm aan.

In de loop van zondag en maandag komt er een flinke bak regen aan en gaat het hard waaien. "Windkracht acht of negen is mogelijk, zeker aan zee", voorspelt NH-weerman Jules Geirnaerdt.

Dat gaat gepaard met windstoten van zo'n 70 tot 100 kilometer per uur. Dit onstuimige weer is een gevolg van depressies boven de oceanen, waaronder de orkaan Florence, die in de Verenigde Staten voor veel schade zorgde.

De herfststorm valt tegelijk met de Dam tot Damloop, dus lopers doen er goed aan voorbereid te zijn op herfstige omstandigheden.

Einde nazomer

Vrijdag valt de eerste regen in onze provincie en ook zaterdag blijft het niet droog. Geniet vandaag en morgen dus nog maar even van de nazomer!