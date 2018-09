SP ziet een hoop haken en ogen bij nieuw fietsbeleid Hilversum

HILVERSUM - Fietsen in het winkelcentrum van Hilversum die niet in de daarvoor bestemde vakken of de rekken staan, worden vanaf maandag zonder pardon verwijderd. De SP vindt dit het verkeerde uitgangspunt. Fietsen moet gestimuleerd worden en niet worden afgestraft, zo vinden ze.

Daarom hebben ze een hele hoop vragen gesteld aan het college. Ze vinden onder meer zelf dat er niet genoeg fietsparkeerplaatsen zijn en dat daarom de fietsen fout geparkeerd worden. Hier is de wethouder Arno Scheepers het niet mee eens. "Het afgelopen jaar zijn er 600 fiets-parkeerplekken bijgekomen en zijn er in totaal bijna 3000 fietsparkeerplekken in het centrum. Dat is absoluut voldoende, ook op drukke dagen", licht de wethouder toe.

Lees ook: Hilversum gaat streng optreden tegen fout geplaatste fietsen

Daarnaast begrijpt de SP niet waarom het fietsdepot op de Kerkbrink maar een paar uur per dag open is. "Deze beperkte openingstijden kunnen zorgen voor vervelende situaties. Want naast de geldboete kan het betekenen dat je in sommige gevallen je fiets pas bijna twee dagen later kunt ophalen. De SP vindt dit onnodig en zou graag willen kijken naar ruimere openingstijden."