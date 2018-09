Eigenaar gecrashte Volendamse viskar: "Alles is naar de gallemiezen"

VOLENDAM - Hij heeft de markt in Den Helder nooit gehaald; de viskar die vanmorgen betrokken was bij het ongeluk op de A7 richting Hoorn is 'total loss'. De Volendamse eigenaar Ed van Wissen klinkt emotioneel: "Er zat vis in voor de komende dagen. Maar dat kan allemaal weg. Alles is naar de gallemiezen."

De tranen klinken door zijn stem. Visverkoper Van Wissen (61) laat aan NH Nieuws weten blij te zijn dat hij nog leeft.



Om half zeven vanmorgen raakte de bestelbus van Van Wissen met daarachter zijn viskar in botsing met een rode personenwagen. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht, maar Volendammer Van Wissen lijkt ongedeerd. "Ik heb me laten checken door de ambulancemedewerkers en hoefde niet mee. Maar ik moet zeggen: op het moment voel ik me erg beroerd en doen mijn nek en rug erg veel pijn."



Lees ook: A7 bij Hoorn dicht door ongeluk met viskar



Tekst gaat door onder de video.

Compleet afgeladen

Hij was onderweg naar zijn vaste stekkie op de markt in Den Helder. Al vijf jaar staat hij bij het Ravelijncenter 'zijn' vis te verkopen. "Ik rij altijd compleet afgeladen richting de markt. Alleen nu ligt de kar vol glasscherven en de olie om de kibbeling in de bakken ligt overal. Opruimen wordt nog een hele klus."

Volgens de visboer was zijn viskar 'op leeftijd', maar de bestelbus had hij pas een paar weken. "Gelukkig zat ik alleen in de bus. Ik wil er niet aan denken wat er was gebeurd als er nog iemand naast me zat." De viskar is inmiddels weggesleept en Van Wissen is door zijn zoon opgehaald. Samen gaan ze de schade van de kar bekijken. "Ik ben ongelooflijk blij dat ik het kan navertellen."

Onderzoek

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie laat weten dat er de hele ochtend onderzoek is gedaan en ze nog getuigen gaan horen.

In een Facebookbericht laat de vishandel weten dat ze deze week zeker niet open zijn, maar men hoopt volgende week alles weer op de rit te hebben.