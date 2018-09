Kim zingt met dementerende bejaarden: "Alsof er in een donkere kamer een kaarsje aangaat"

HAARLEM - Kim Erkens is zangeres en zingt met dementerende ouderen. In overleg met familie en vrienden zoekt ze een liedje uit dat veel voor hen betekent, in de hoop dat het wat bij de bejaarden losmaakt. De bijzondere ontmoetingen legt Kim vast op video: 'Vergeetmijliedje'.

Voor Kim is het project heel belangrijk. Ze wil laten zien dat dementerende ouderen net zo goed onderdeel zijn van onze maatschappij. "Er is heel veel schaamte, mensen met dementie zijn niet zichtbaar", vertelt ze. "Alles wat we zien is altijd alleen maar mooi en knap, maar de wereld is niet maakbaar. Mensen met Alzheimer horen er ook bij."

'Reacties zijn cadeautjes'

De reacties zijn altijd bijzonder, zowel voor de familie van de bejaarde - die even zijn vader of moeder terugziet -, als voor de dementerende zelf. "Als je voor ze zingt, reageren ze zo puur, je maakt bijvoorbeeld mee dat ze je aanraken, dat ze gaan stralen of dat ze zomaar weglopen. Doordat je niet kan voorspellen hoe ze reageren, zijn het iedere keer cadeautjes."

Haar eigen oma werd dement toen Kim een jaar of 16 was. "Zij werd een leukere, zachtere vrouw. Ik vond het fijn om bij haar op bezoek te gaan, maar mijn familieleden namen afstand. Ze wilden eigenlijk niet meer bij haar op bezoek, want ze herkende ze toch niet meer. Mij brachten die bezoekjes juist veel. Om anderen te laten zien wat ik toen zag, dát is een van mijn grootste drijfveren."

Geluksmomentje

En dat de bejaarden van nu echt iets hebben aan haar bezoek is duidelijk. "Ik zie het alsof iemand in een donkere kamer zit en dat er dan heel even een kaarsje aangaat. Daarna is het weg, maar er is toch even een geluksmomentje geweest."

In vier jaar tijd maakte Kim meer dan vijftig muzikale videoportretten van mensen met dementie. Zij sluit het maatschappelijke kunstproject af met een expositie op station Utrecht Centraal. Het is nog te zien tot en met 23 september.