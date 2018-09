Deel dit artikel:













Laren verbruikt meeste gas in Metropoolregio Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Huishoudens in Laren verbruikten in 2017 het meeste gas in de Metropoolregio. Daar was dat gemiddeld 2.250 m3. Ook huishoudens in Bloemendaal en Blaricum verbruikten relatief veel gas. Landelijk gezien was alleen Rozendaal een grotere verbruiker met 2.500 m3 per huishouden.

Dat komt doordat er in die gemeenten naar verhouding veel grote woningen staan. Huishoudens gebruiken gas onder meer voor de verwarming, warm water en om te koken. Eerder stelde het CBS al dat het verbruik van elektriciteit en gas hoger is in vrijstaande huizen dan in appartementen. In Purmerend verbruikten de huishoudens gemiddeld het minste aardgas in de Metropoolregio met 360 m3 per jaar. Ook in Almere lag het verbruik laag. Bekijk hier hoeveel gas de huishoudens in jouw gemeente gemiddeld verbruikten: Aardgasvrij in 2050

Het aardgasverbruik onder Nederlandse gezinnen daalde het afgelopen jaar met 4,6 procent. In 2016 besloot het ministerie van Economische zaken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn.