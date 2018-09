Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beverwijkers boos over 'pigmentvlekken' Wijkertoren: "Totale aanfluiting" Foto: Gemeentebelangen Beverwijk

BEVERWIJK - Er is in Beverwijk behoorlijk wat te doen om de 'pigmentvlekken' die na gedeeltelijk voegwerk verschenen op de Wijkertoren. "Het is net alsof de toren een huiduitslag heeft", zegt Co Backer van Gemeentebelangen Beverwijk. "Als dit zo blijft, is het een totale aanfluiting voor Beverwijk."

Door niet de hele toren opnieuw te voegen, maar enkel delen ervan is het nieuwe voegwerk lichter van kleur dan het oudere. Dat ziet er volgens Co Backer van Gemeentebelangen Beverwijk niet uit. Afschuwelijk

Hij is naar eigen zeggen niet de enige die dat vindt. Backer: "Ik krijg hier van veel Beverwijkers vragen over." Namens zijn partij wil hij van de gemeente daarom weten hoe dit kan. "Dit is gewoon afschuwelijk. Hier huil je van." Hoofdaannemer Nieuwenhuizen B.V. zegt tegen NH Nieuws dat hij uitvoert wat wordt gevraagd. Verder verwijst 'ie naar de gemeente Beverwijk voor een reactie. De stelling om de toren werd gisteren afgebroken, maar daar is nu mee gestopt. Of dat betekent dat de onderhoudswerkzaamheden later worden hervat, is niet bekend. De gemeente kon vanochtend nog niet reageren.