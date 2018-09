Deel dit artikel:













'D-day' voor Zwaanshoek: loopt Duinpolderweg straks door het dorp? Foto: NH Nieuws

ZWAANSHOEK - 'Dubbel D-day' is het vandaag voor Zwaanshoek, zegt voorzitter van de dorpsraad Wim Kruyt. De Provinciale Staten van Zuid-Holland beslissen vanaf 10.00 uur vanochtend of de Duinpolderweg in de toekomst door Zwaanshoek gaat lopen.

Kruyt is met een aantal dorpsgenoten onderweg naar Den Haag om de vergadering bij te wonen. Anderen zitten thuis online de spannde ontwikkelingen te volgen. Ook inwoners van Bennebroek en Vogelenzang zijn zeer nieuwsgierig: de Duinpolderweg kan ook door de Oosteinderpolder vlakbij hun dorpskernen komen. Lees ook: Provincies zetten definitief in op aanleg omstreden Duinpolderweg: "Verraad aan bevolking" Kruyt vat de mogelijkheden samen: "Het gaat er vandaag om of deze variant er komt. Het kan ook zijn dat er helemaal geen beslissing komt, omdat die wordt uitgesteld. Het blijft allemaal superspannend voor ons."



In Noord-Holland is de beslissing over waar de weg komt een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten (GS). Ook in de Provinciale Staten zijn er veel bezwaren geuit. De keuze ligt bij GS en die zijn voor de variant door Zwaanshoek. Ook de gemeente Haarlemmermeer staat daar achter. Eerder maakte NH Nieuws deze reportage over het verzet in Zwaanshoek: