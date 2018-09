Deel dit artikel:













A7 bij Hoorn dicht door ongeluk met viskar Foto: Rijkswaterstaat Foto: VID

HOORN - Door een ongeval op de A7 ter hoogte van Hoorn, is de weg in noordelijke richting dicht. Er is op dit moment meer dan een half uur vertraging. Bij het ongeluk zijn een bestelbus met viskar en personenauto betrokken.

Vaststaand verkeer vanuit de richting Zaanstad wordt via de af- en toerit geleid. De hulpdiensten doen op dit moment onderzoeknaar de toedracht van het ongeval. De vertraging gaat nog enige tijd duren. De bestuurder van de personenauto is naar het ziekenhuis gebracht.