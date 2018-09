Deel dit artikel:













Provincie onderzoekt luchtkwaliteit Noordzeekanaalgebied Foto: Provincie Noord-Holland

ZAANDAM - Gemiddeld ademen we per dag zo’n 10.000 liter lucht in. Helaas is de lucht die je in Nederland inademt niet overal even schoon.

De provincie vindt het van groot belang dat de lucht zo schoon mogelijk is. Daarom is er een onderzoek gestart in het Noordzeekanaalgebied waarbij gemeten wordt hoe zuiver de lucht is die we inademen. Wij volgen GGD-onderzoeker Dave de Jong. Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Natuurlijk gezonde landbouw'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over een 'gezonde groene leefomgeving'.