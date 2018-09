Chefkok Frank van Enter kookt alléén met Noord-Hollandse streekproducten

WARMENHUIZEN - De grond in Noord-Holland is een rijke bron voor allerlei producten zoals groente, fruit en aardappels maar ook bier, wijn en kaas.

Wij gaan koken met chefkok Frank van Enter. Hij kookt alleen maar met streekproducten in zijn restaurant in Warmenhuizen. Hij schotelt ons dan ook een maaltijd voor met producten van Noord-Hollandse bodem.

Jouw Noord-Holland

