"Kinderen groeien ook van junkfood, maar ik geef ze liever groenten"

SCHERMER - Op de knolselderijboerderij van boer Ted en Nicoline Vaalburg wordt in de Schermer op biologische wijze knolselderij, aardappelen, pompoenen en uien geteeld.

Om de bodem in topconditie te krijgen, worden verschillende technieken gebruikt zoals een tractor met extra brede banden.

Op deze manier telen is intensief, maar wel beter voor het product. Boerin Nicoline: "Ik vergelijk het altijd met kinderen. Je kan je kinderen junkfood geven en dan groeien ze ook, maar ik geef ze liever gezonde groenten, dan zijn ze minder vatbaar."

Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Natuurlijk gezonde landbouw'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over een 'gezonde groene leefomgeving'.