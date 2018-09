Deel dit artikel:













De Groene Oase is het eerste voedselbos van de provincie Foto: Provincie Noord-Holland

KOEDIJK - Het voedselbos in natuurgebied De Groene Oase in Koedijk is het eerste voedselbos in de provincie. Het stuk grond van vijf hectare is onder andere bedoeld om de biodiversiteit te stimuleren.

Het voedselbos is voortgekomen uit het netwerkplatform van de provincie dat Groen Kapitaal heet. En Groen Kapitaal bevordert initiatieven die de biodiversiteit stimuleren. Voedselbossen leveren een positieve bijdrage aan waterberging en waterkwaliteit, luchtkwaliteit, gezond voedsel en sociale cohesie. Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Natuurlijk gezonde landbouw'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over een 'gezonde groene leefomgeving'.