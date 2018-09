ZIEN! Dit is het finale optreden van onze Glennis: "Oh my god!"

AMSTERDAM - "Absolutely sensational!" Zo omschreef jurylid Simon Cowell het finale optreden van Glennis Grace in eerste finaleshow van America's Got Talent. De Amsterdamse zong het nummer Run van Snow Patrol en kreeg daarmee niet alleen het publiek, maar ook de jury overeind.

Jurylid Heidi Klum vond Glennis 'foutloos' en Mel B zei: "Jij kan echt zingen!" Simon Cowell begon zijn jurycommentaar met: "Oh my god! Howie Mandel voegde daaraan toe: "Ik weet dat je al een grote carrière hebt in Nederland, maar dit podium geeft jou toegang tot de rest van de wereld. Ik vond het geweldig!"

Voorfilmpje

In het filmpje voorafgaand aan haar performance benadrukte Glennis haar blijdschap om in de finale te mogen staan. "Voor mij is zingen als ademen, dus dit is echt geweldig om mee te maken. Buiten het podium ben ik vooral moeder van Anthony. Zonder zijn steun zou ik hier niet staan, hij is supertrots op me. Dit is mijn moment en ik wil winnen voor hem."

Twee optredens

De finale is verdeeld over twee avonden, die vannacht en morgennacht om 02.00 uur Nederlandse tijd zullen plaatsvinden. Er staat haar stevige concurrentie te wachten, variërend van stand-upcomedians tot acrobaten en van een goochelaar tot een operazanger.

Eerder kondigde Glennis al aan een eigen liedje te doen en komende nacht tijdens het stemmen een duet te gaan doen. Met wie dat duet zal zijn en welke nummer ze vannacht gaat zingen, blijft nog even spannend.