Man ernstig gewond bij steekpartij in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen

AMSTERDAM - (AT5) Bij een steekpartij in de Amsterdamse wijk De Baarsjes is vanavond een man ernstig gewond geraakt. De politie heeft in de omgeving een verdachte aangehouden. Een deel van de Van Kinsbergenstraat en een deel van de Van Speijkstraat is afgezet.

De politie werd rond 21.20 uur gealarmeerd. Getuigen melden dat zij schoten hebben gehoord, een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Inmiddels zou er een aanhouding zijn verricht. Eind augustus werden bewoners in de Van Speijkstraat opgeschrikt door een schietpartij. Het is niet duidelijk of de schietpartij van toen iets te maken heeft met het incident van vanavond.