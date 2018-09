Speciale auto moet Volendamse zonder benen vrijheid teruggeven

VOLENDAM - Een crowdfunding moet de Volendamse Liza Veerman helpen weer een normaal leven op te bouwen. Vorig jaar verloor ze beide benen na een meningokokkenbesmetting. Het doel is nu om haar een speciale auto te geven die ze helemaal met haar handen kan bedienen.

De nu 24-jarige Liza leidde tot een jaar geleden een onbezonnen leventje. Ze werkte in een verpleeghuis, sportte en deed leuke dingen met vriendinnen. Maar toen sloeg het noodlot toe.

Ineens doodziek

Ze voelde zich niet lekker en kreeg kort daarop rode vlekken over haar lichaam. Eenmaal in het ziekenhuis was ze er al slecht aan toe. Er wordt vastgesteld dat ze de gevaarlijke meningokokkenbacterie type W onder de leden heeft. Uiteindelijk moeten haar beide benen geamputeerd worden om de infectie te overleven.

Crowdfunding

Het afgelopen jaar heeft Liza moeten leren hoe je je leven leidt als gehandicapte. Het zo afhankelijk zijn van anderen valt haar zwaar.

Om haar te helpen heeft haar vriendin Janine nu een crowdfunding opgezet. Het doel is om 25.000 euro bij elkaar te brengen voor een speciale auto. Daarmee kan Liza een stuk van de zelfstandigheid die ze is verloren weer terugkrijgen.

Wil je ook doneren?

Dat kan via rekeningnummer NL06 RBRB 8818 5905 10 ten name van Liza Veerman.