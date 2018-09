Metropole Orkest is gered: "Dit is echt fantastisch"

In mei stuurde het orkest nog een brandbrief . "Dat was ook echt nodig, want het kon zo niet langer", vertelt Vierkant. Het orkest is namelijk afhankelijk van subsidie van de overheid en die is verlaagd van 7 miljoen euro naar 3 miljoen euro.

Trainen voor toppresulaten

Dat heeft grote gevolgen. "We kunnen veel minder vaak repeteren en moeten bijvoorbeeld met maar één repetitiedag op een groot internationaal podium vlammen. Dat lukt wel een paar keer op adrenaline. Maar zo hoort het eigenlijk niet. Een orkest is een team net zoals een bij voetbal. En Ajax hoort ook elke dag te trainen, dan blijf je goed en dan kun je topresultaten behalen."

Gemeente begroting

Het is het orkest nu gelukt om, in ieder geval de komende twee jaar, 1 miljoen euro extra te krijgen. Het ministerie neemt 750.000 euro voor zijn rekening, de gemeente Hilversum de rest. "Dit is voor de gemeente Hilversum best een groot bedrag. We hebben ons uiterste best gedaan in de zomervakantie om dit in de begroting te krijgen en daar zijn we hartstrikke trots op", vertelt wethouder Wimar Jaeger.