VVD en D66 in Beverwijk: huizen voor startende gezinnen, niet voor arbeidsmigranten

WIJK AAN ZEE - De coalitiepartijen D66 en VVD in Beverwijk willen dat woningen voor gezinnen niet langer worden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ze willen onderzoeken hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Eén van de oplossingen is om mensen 'die geen familierelatie hebben' te verbieden onder één dak te wonen. Dat gebeurt in Dordrecht.

"Wij zijn zeker niet tegen de aanwezigheid van tijdelijke werkkrachten uit het buitenland. Die leveren een belangrijke bijdrage aan de economie", zegt Peter Weel (D66). "We willen alleen tegengaan dat woningen gebruikt worden voor hun huisvesting. Die zijn er wat ons betreft voor starters en jonge gezinnen. Voor de arbeidsmigranten moeten we kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld in een leegstaand kantoorpand", aldus Weel.

Gezinnen uit Wijk aan Zee, onderdeel van Wijk aan Zee, vertrekken omdat er geen woonruimte is. Die is te duur en wordt opgekocht door speculanten. Via uitzendbureaus worden er arbeidsmigranten gestald. Volgens Peter Weel van komt dit de samenhang in het dorp niet ten goede.

"Deze mensen hebben geen kinderen die naar school gaan, ook zitten ze niet op sportclubs. En die voorzieningen zijn juist heel belangrijk voor de sociale cohesie van het dorp. Het gevolg zou zelfs kunnen zijn dat de school moet sluiten. Dat kan niet de bedoeling zijn."

"Verhouding is zoek"

Peter Duin van de Dorpsraad Wijk aan Zee vindt dat er niet te lang moet worden gewacht met maatregelen. "Vooropgesteld, ik heb niets tegen arbeidsmigranten. Maar de verhouding is een beetje zoek. Je ziet het dorp gewoon veranderen."