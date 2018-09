Deel dit artikel:













Chinees restaurant in Alkmaar overvallen Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

ALKMAAR - Een Chinees restaurant aan de Hadewijchstraat in Alkmaar was vanmiddag het doelwit van een overval. De verdachte is vooralsnog op de vlucht.

Rond 17.00 uur werd het restaurant overvallen door een man met een witte trui en een bruine pet. Via onder andere Burgernet is de politie op zoek naar de overvaller. Bij de overval is niemand gewond geraakt. Het is onduidelijk of de dader iets heeft gestolen.