Bureau waaraan de Afsluitdijk ontworpen is nu in Zuiderzeemuseum: "Een topstuk"

ENKHUIZEN - Het bureau van Ir. Cornelis Lely, de man die de Afsluitdijk en de Zuiderzeewerken heeft bedacht, is toegevoegd aan de collectie van het Zuiderzeemuseum. Het is een grote aanwinst vindt conservator Andre Groeneveld. "Dit is zeker een topstuk voor ons museum."

Jarenlang was het bureau in bezit van de familie van meneer Lely. Deze week is het na een korte rondreis door Nederland, overgedragen aan het Zuiderzeemuseum. "Het is toch bijzonder dat achter dit bureau de plannen voor de Afsluitdijk en de Zuiderzeewerken zijn gesmeed", vertelt Groeneveld. "Dat maakt het toch een beetje magisch."

Zorgvuldig

Met grote zorgvuldigheid wordt het hoekje met het bureau ingericht. "Het moet toch een beetje lijken alsog hij net even is weg gelopen van z'n bureau."

In het museum waren de originele plannen die Cornelis Lely heeft geschreven al aanwezig. En nu kan dit boekwerk weer op het bureau liggen, waar het ooit ook geschreven is.

Bruikleen

Het museum heeft het bureau in bruikleen, maar wel voor langere tijd. Zondag wordt het voor het eerst echt tentoongesteld aan het publiek. De achterkleinzoon van meneer Lely is er dan ook bij. "Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt", aldus concervator Groeneveld: "Dat is ook wel een beetje spannend."