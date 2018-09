Deel dit artikel:













'Hoedjesdag' op stadhuis in Beverwijk: "Het zou traditie moeten worden" Foto: NH / Dennis Mantz

BEVERWIJK - Voor het eerst kwam hoedenclub "Ascot in Beverwijk" op Prinsjesdag samen in het stadhuis. Maar als het aan aanvoerder Puck Witte ligt, dan is het het begin van een traditie. "Wij noemen dit dan ook hoedjesdag, en geen Prinsjesdag."

Puck Witte, aanvoerder van de hoedenclub, organiseert al vijftien jaar tijdens de feestweek haar eigen hoedenparade. Vandaag rolden ze - bij wijze van hoge uitzondering - het beamerscherm op het gemeentehuis in de raadzaal naar beneden. Hier keken de leden van de hoedenclub naar de toespraak van Koning Willem-Alexander én de hoedenparade. "Met commentaar van de bekende Beverwijkse theatercouturier Bert Nuhaan", vertelt Witte aan NH Nieuws. "Voor ons een heerlijke middag op deze manier." Benieuwd naar alle verschillende soorten hoedjes die vanmiddag samenkwamen? Kijk dan naar de video hierboven!



Hoedenstad

"Als het aan mij ligt wordt Beverwijk bekend als de hoedenstad van Noord-Holland", lacht Witte. "Als je op zo'n mooie dag uit respect een mooie hoed opzet, dat je daar dan eer mee bewijst", verklaart Witte haar voorliefde voor de hoofddeksel. "En daarbij: iedereen vindt het mooi en leuk, zelfs baldadige jeugd op straat!", besluit de hoedenfan lachend.