Toppers maken zich op voor speciale jubileumeditie

AMSTERDAM - De Toppers hebben gisteravond voor het eerst de koppen bij elkaar gestoken voor de vijftiende editie van Toppers in Concert. In een Volendams restaurant kwam het team voor het eerst samen om plannen te smeden voor een feestelijke jubileumshow.

Gerard Joling, René Froger, Jan Smit en Jeroen van der Boom proosten op een succesvol Topper-jaar. Zo is te zien op het Instagram-account van Joling.

Wat de zangers hebben besproken is nog niet bekend, maar Van der Boom belooft via sociale media dat 'binnenkort meer informatie' over de jaarlijkse concertreeks in de Johan Cruijff Arena volgt.

