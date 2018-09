Alkmaarse haring van Arenthals is de beste van Noord-Holland: "Ik rijd er voor om"

ALKMAAR - Apetrots is visboer Cees van Arenthals van de gelijknamige vishandel in Alkmaar. Gisteravond werd zijn haring verkozen tot beste van Noord-Holland tijdens de Nationale Haringtest.

"Wij zijn de winnaar met een waarderingscijfer van 9,5", zegt Cees van Arenthals trots. "Dit hebben we bereikt met het hele team: m'n vrouw, zoon Maikel en m'n broer. Een beloning voor veertig jaar werk!"

Visboer Cees staat met zijn zaak op het Geert Groteplein in Alkmaar. En de haringliefhebbers weten hem ook de dag na de winst te vinden. "Het is hier altijd druk", vertelt één van de haringhappers. "Het is gewoon de beste haring."

Cees vertrouwde NH Nieuws zijn geheim voor de beste haring toe, wil jij weten wat dat is? Kijk dan de bovenstaande video!

De Nationale Haringtest vervangt de haringverkiezing van het Algemeen Dagblad, waarvan de onafhankelijkheid in twijfel werd getrokken. Dit jaar doet een onpartijdig bureau het onderzoek onder klanten. Ook wordt er niet meer landelijk maar per provincie een winnaar gekozen. Dit omdat er grote provinciale verschillen zijn in de haring.