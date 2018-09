Naomi (16) al ruim twee maanden vermist

HEERHUGOWAARD - De politie is op zoek naar de 16-jarige Naomi Dolle. Het meisje is al sinds 9 juli niet meer gezien, toen zij niet meer terugkeerde naar de instelling waar ze verbleef.

Zij had die dag verlof, maar is sinds deze dag spoorloos. Waarom de politie nu pas naar buiten treedt met haar vermissing, is onduidelijk.

De tiener heeft bruin haar en blauw/groene ogen. Ze is 1.68 meter. Wie meer weet over haar vermissing, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070.