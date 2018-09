Deel dit artikel:













Met 25 graden een ijsvloer aanleggen: "Het wordt spannend" Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

HAARLEM - Over twee weken kunnen we echt weer zwieren en zwaaien en lekker bochtjes trekken. Dat belooft de directeur van IJsbaan Haarlem. Maar daarvoor moet ijsmeester Frank Zuurendonk en zijn team wel alles uit de kast halen, want het is weer eens veel te warm.

Geschreven door Geja Sikma

"Het is geen weer om ijs te maken", zegt de Haarlemse ijsmeester. Toch staat hij er lachend en vol vertrouwen bij. Het is hem de afgelopen 35 jaar iedere keer weer gelukt. Min 7 graden

Frank Zuurendonk laat de gloednieuwe koelingsmachines op volle toeren draaien, de elementen onder de baan kunnen maar maximaal min 7 graden koud worden. De ijsbaan is deels overkapt wat er voor zorgt dat de meeste zonnestralen en regendruppels worden tegengehouden. Maar de warme wind die vandaag door de openingen waait, maakt het ijsmaken alsnog erg moeilijk. Smelten

Voor Zuurendonk is dit een flinke uitdaging: "Iedere keer weer nieuwe warme wind boven het ijs zorgt dat het gaat smelten." Zaterdag 29 september moet de ijsvloer klaar zijn. Als het weer blijft zoals het nu is, kunnen we binnenkort in korte broek rondjes schaatsen.