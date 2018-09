Hilversum gaat versneld 60 kilometer riool vervangen om rattenplaag tegen te gaan

HILVERSUM - Afgelopen zomer klaagden veel Hilversummers over ratten. Ze kropen via de kapotte rioleringen de huizen in. De gemeente probeert er nu wat aan te doen, maar is niet verantwoordelijk voor het laatste stukje riolering dat voorbij de drempel van de huizen ligt.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst zestig kilometer gemeentelijk riool in slechte staat is. "In elk riool zitten ratten, dat is onvermijdelijk, Wat we als gemeente kunnen doen is ervoor te zorgen dat ons eigen riool, het openbare riool, tiptop in orde is", vertelt verantwoordelijk wethouder Arno Scheepers aan NH Nieuws. Kijk bovenstaande video voor een uitgebreid interview met de wethouder.

"Op het totale riool in Hilversum is sprake van zestig kilometer waar achterstallig onderhoud geldt. In het gemeentelijk rioleringsplan is opgenomen dat we dit versneld gaan vervangen."

Vechten tegen de bierkaai?

Het is echter de vraag of het versneld vervangen van het gemeentelijke riool voldoende is om de de rattenplaag tegen te gaan. "De grootste problemen zitten bij de particuliere huisaansluitingen, dat is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaren en de woningbouwcoöperaties", aldus de wethouder. "De plekken waar de ratten de huizen binnenkomen zitten heel vaak bij die aansluitingen en daar kunnen we niet heel vaak iets aan doen."

Lees ook: Hilversummers hopeloos door rattenplaag: "Ben als de dood in mijn eigen huis"

De rattenplaag liep eerder de spuigaten uit in de Van Dijkstraat in Hilversum. Bewoonster Jolanda van Leur telde meer dan dertig ratten in haar huis. Er werd een gat in het riool gevonden waar de ratten naar binnen kropen. Inmiddels heeft woningbouwvereniging De Alliantie het gat gedicht.