Hoogbejaarde man (90) weet brutale overvallers tegen te houden

WORMER - Een negentigjarige man uit Wormer heeft gistermiddag twee, vermoedelijk Oost-Europese, overvallers weten tegen te houden die probeerden in te breken in zijn huis aan de Wormerringdijk.

De man hoort vanuit de hal vreemde geluiden en opent de deur. Hij ziet twee overvallers die, volledig in het zwart gekleed en met bivakmutsen op, aan zijn deur staan te rommelen.

Vingers ertussen

In een reflex gooit de man direct de deur dicht, waardoor de vingers van één van de overvallers ertussen komen. De andere inbreker valt vervolgens de hoogbejaarde man aan, maar die laat niet met zich sollen. Hij geeft hem een harde klap op zijn arm. De indringers besluiten hierna eieren voor hun geld te kiezen.

Ze zijn het huis niet in geweest en gaan er rond 17.00 uur zonder buit vandoor in de richting van de sluis. De mannen rijden weg in een donkere auto en zijn vooralsnog spoorloos.