Ten Hag: "We denken niet dat we zomaar winnen van AEK"

AMSTERDAM - AEK Athene is op papier de minste ploeg uit de Champions Leaguepoule van Ajax, maar trainer Erik ten Hag onderschat de Grieken zeker niet, zei hij op de persconferentie van Ajax op de dag voor het treffen in de Johan Cruijff ArenA,

"We denken niet dat we zomaar even winnen van AEK Athene, want het is een geslepen ploeg waar het resultaat altijd bovenaan staat."

"Thuiswedstrijden winnen"

"Je moet wiskundig naar de poulefase kijken. Je moet in ieder geval je thuiswedstrijden winnen, te beginnen met morgenavond." Ten Hag hoopt daarbij op de steun van het thuispubliek, dat na jaren van afwezigheid op het hoogste niveau eindelijk weer kan genieten van een aantal wedstrijden op het hoogste Europese niveau.

Dolberg mogelijk bij selectie

Kasper Dolberg, die gisteravond zijn rentree zou maken bij Jong Ajax, maar met pijn in de knieholte afhaakte, zit mogelijk wel bij de wedstrijdselectie vertelde Ten Hag.

Hoewel AEK Athene twee basisspelers mist denkt de trainer van Ajax niet dat de tegenstander daardoor ernstig verzwakt is. "Het zijn hele goede spelers, anders stonden ze niet in de basis, maar ze hebben een brede kern. Ik weet alleen niet voor welke optie ze gaan kiezen."

De Ligt kan niet wachten

Matthijs de Ligt kan bijna niet wachten tot de wedstrijd van start gaat. Hij zal als de op één na jongste aanvoerder ooit in een Champions Leagueduel beginnen aan de wedstrijd. Alleen Rúben Neves was drie jaar geleden jonger (achttien jaar) toen hij als aanvoerder met FC Porto op het hoogste niveau uitkwam.

Fantastische sfeer

Als supporter van Ajax ging er voor De Ligt al niets boven een duel in de Champions League. "Ik zat dan gelukkig vaak op de tribune", zei hij. "De sfeer was dan fantastisch. Ik denk dat een thuisduel met Barcelona mijn mooiste herinnering was. De zege van 2-1, de sfeer op de tribune, de strijd op het veld. Dat is het recept voor een mooie avond."

"Supporters helpen enorm"

De Ligt weet inmiddels ook hoe lekker het voor een voetballer is om een Europees thuisduel in de Johan Cruijff ArenA te spelen. "De supporters helpen ons enorm en wij moeten er alles aan doen om hen enthousiast te maken. Wij hebben die samenwerking nodig om succes te boeken."

De wedstrijd tegen AEK Athene gaat woensdagavond om 18.55 uur van start in de Johan Cruijff ArenA.