Politie jaagt met 100 km per uur door Hoornse woonwijken op autodief

HOORN - De politie heeft vannacht met honderd kilometer per uur door Hoornse woonwijken gejaagd op een autodief. De achtervolging eindigde op een grasveld op het Spant. De dief, een 44-jarige man uit Zwaag, is aangehouden.

De Zwagenaar stond naast twee auto's op het bedrijventerrein aan de Atoomweg in Hoorn. Toen hij zag dat de politie hem in de gaten had, pakte hij één van de wagens en ging er met hoge snelheid vandoor.

Hij racete met honderd kilometer per uur door de woonwijken en kwam uiteindelijk tot stilstand in een grasveld op het Spant. Vervolgens probeerde de man nog lopend te vluchten, maar de politie wist dat te voorkomen.

Gestolen

De auto waarin de Zwagenaar reed, bleek te zijn gestolen. Hij was daarnaast onder invloed van drugs en in de auto lagen ook nog diverse harddrugs. De man is gearresteerd en is op het politiebureau door agenten verhoord.