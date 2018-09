Deel dit artikel:













Jumpen en stunten in de Clemenskerk: “Mijn jongens roepen er al maanden om” Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Het heeft veel voeten in de aarde gehad maar Flight Deck 53 is inmiddels ruim een week in bedrijf. Er wordt volop gesprongen in de tot indoor-trampolinepark omgebouwde kerk.

"Op onze trampolines kunnen kinderen en jongeren springen, jumpen, stunten en les nemen", vertelt de trotse eigenaar Saskia de Wit tegen NH Nieuws. "Wij zijn blij dat na 22 jaar leegstand de Clemenskerk eindelijk weer een functie heeft." Lees ook: Clemenskerk vol met trampolines: 'Ik ben er trots op" Superleuk, cool en gaaf, roepen de kids terwijl ze aan het springen zijn. Hun vader aan de kant is ook blij dat het er is. "Mijn jongens roepen er al maanden om en uiteindelijk is het dan zover", vertelt hij lachend. Boze buurtbewoners

Maar niet iedereen is blij met het trampolinepark in de Clemenskerk. Een groepje buurtbewoners probeert al jaren de komst tegen te houden. En ook nu het open is, geven ze het niet op. Er loopt nog een hoger beroepszaak die ze hebben aangespannen tegen de gemeente, omdat ze bezwaar hebben tegen de manier waarop de vergunningen aan het trampolinepark zijn verleend. De zaak wordt op 21 september behandeld. Lees ook: Omwonenden springkerk stappen naar de rechter Saskia is echter vol vertrouwen dat de zaak goed zal eindigen. "Volgens onze juristen hebben we niets te vrezen. Niets kan ons nu nog tegenhouden", vertelt Saskia zelfverzekerd.