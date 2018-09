Amstelveense wijnboer oogst eerste druiven: "Hier gaan we wel prijzen mee winnen"

AMSTELVEEN - Na een prachtige zomer, kan wijnboer Jan Schake zijn geluk niet op: de eerste oogst van 2018 ziet er goed uit. "Goudkleurig, precies zoals het hoort te zijn", zegt hij trots, terwijl hij de druiven inspecteert.

"Het waren mediteraanse condities", vertelt Jan terwijl hij tussen zijn wijnranken staat. "Je hebt het zelf ook kunnen ervaren, het is de mooiste zomer van je leven geweest." Het positieve effect is volgens hem dat de planten heel gezond konden opgroeien, zonder ziektes. "De kwaliteit is fantastisch. We hopen dat er nog meer van deze zomers komen, maar hebben déze in elk geval gehad."



Nederlandse wijn

Vrijwilligers helpen bij het plukken en sorteren van de druiven. "Het is heerlijk om een dag zo buiten te zijn en een lokale wijnboer te helpen", vertelt een vrijwilligster uit Amsterdam die vandaag met haar vriend is komen helpen. In wijngaard De Amsteltuin van Jan Schake en Tieke Roosen wordt ieder jaar zo'n duizend liter wijn geproduceerd.

Nog vaak genoeg worden de Nederlandse wijnboeren - vooral door de Nederlanders zélf - niet serieus genomen. "En we hebben echt heel goede wijn!", reageert een vrijwilliger uit Haarlem verontwaardigd.



Goud

Ook wijnboer Jan merkt dat de Nederlandse wijn geen goed imago heeft. "En dat terwijl er meer dan honderd wijnboeren in Nederland zijn en er meer dan een miljoen flessen per jaar gevuld worden. Er worden vaak genoeg gouden plakken gewonnen!", benadrukt hij. "Het kan geen kwaad hoor, om een beetje trots te zijn op iets wat er in je omgeving wordt geproduceerd", lacht Jan.

De wijnen van wijnboer Jan wonnen eerder bronzen plakken. Hij heeft goede hoop voor de wijn van dit jaar. "Ik ben een optimistisch mens, ik denk dat we hier wel prijzen mee gaan winnen", glimlacht hij.