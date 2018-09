Deel dit artikel:













Prinsjesdag: 'wanhopige situatie' voor ouders autistische Laura raken Kamerlid Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Door 'een tekort aan kilometers' in haar zorgpakket, kan de 29-jarige zwaar autistische Laura uit Vijfhuizen niet naar haar dagbesteding in Badhoevedorp. Het is niet de eerste keer dat haar ouders stuitten op 'ingewikkelde' landelijke en gemeentelijke regelingen, waardoor hun dochter nu vaker thuis moet blijven. NH Nieuws vroeg op Prinsjesdag aan Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) welke maatregelen de landelijke politiek bereid is te nemen.

Jan Beenen, de vader van Laura, gaf al eerder aan dat de regelgeving zeer onoverzichtelijk is. Hij en zijn vrouw doen dan ook een beroep op de menselijkheid van de politici:



Tekst gaat door onder video

De situatie waarin Laura zit raakt Kamerlid Yesilgöz, geeft ze aan. "Je moet niet in de weg worden gezeten door regeltjes of dingen die ooit met de beste bedoelingen zijn bedacht, maar vervolgens haar tot tranen toe zorgen baart." Zij pleit voor liefdevolle zorg voor alle Nederlanders: Prinsjesdag

