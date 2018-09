Heilooënaar rijdt bewust op ruziënde man in

HEILOO - Bij de vechtpartij in Heiloo reed gisteravond een Heilooënaar (52) bewust in op een 38-jarige man uit Alkmaar. Als reactie trokken het slachtoffer en een stadsgenoot de bestuurder uit zijn auto en mishandelden hem.

Het begon met een kleine ruzie op de Termijen in Heiloo, maar de gemoederen liepen al snel hoog op. Zowel de politie als de ambulance moesten eraan te pas komen om de boel te sussen en de gewonden te verzorgen.

Nadat de Heilooënaar door zijn aanvallers gewond werd achtergelaten op de parkeerplaats bij het huis, gingen de drie andere mannen die de vechtpartij begonnen ervandoor. Op de Ewisweg in Heiloo werden de ruziemakers aangehouden. Het gaat om twee mannen van 28 en 38 jaar uit Alkmaar en een man van 27 jaar uit Heiloo. De Alkmaarders bleken een langlopend conflict te hebben willen vereffenen met de Heilooënaar van 27.

De Alkmaarder die met de auto was aangereden, is ter controle naar het ziekenhuis gebracht en is daar gearresteerd. De bestuurder die hem aanreed en daarna zelf werd mishandeld is ernstiger gewond en wordt later aangehouden.