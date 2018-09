Deel dit artikel:













Prinsjesdag: Yesilgöz (VVD) laat initiatief over bereikbaarheid Noordkop bij collega Foto: NH Nieuws

TEXEL - Regelmatig wordt Tweede Kamerlid én Texelaar Gijs van Dijk (PvdA) aangeklampt over de slechte bereikbaarheid van de Noordkop en 'zijn' eiland. Ook hij vindt de problemen een doorn in het oog. NH Nieuws vroeg op Prinsjesdag aan Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) welke maatregelen de landelijke politiek bereid is te nemen.

Van Dijk ergert zich niet alleen aan de drukke autoweg richting Den Helder en Texel. Ook het spoor krijgt te weinig aandacht, net als de busregeling, vindt hij. Dat is in zijn ogen niet alleen een probleem voor de inwoners, maar ook voor alle toeristen die het gebied rijk is: Tekst loopt door onder de video

Yesilgöz geeft aan dat voor haar partij bereikbaarheid een belangrijk punt is. Ze is benieuwd welke oplossingen Van Dijk zelf zou aandragen:

Prinsjesdag

