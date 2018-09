Big Data niet belangrijk voor mkb

NOORD-HOLLAND - Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf maken nauwelijks gebruik van Big Data. Men vindt het niet relevant voor het functioneren van het eigen bedrijf. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar TNO in opdracht van ABN AMRO onder 614 mkb-organisaties.

Meer dan 6 op de 10 Nederlandse mkb’ers vindt big data op dit moment niet relevant voor het functioneren van het eigen bedrijf. Hoe kleiner het bedrijf, hoe minder aandacht er is voor het gebruik van data. Zo ziet 48 procent van het kleinbedrijf weinig toegevoegde waarde in big data, terwijl dit bij de bedrijven met 50 tot 250 werknemers slechts 21 procent is.

Hindernissen

Gebrek aan prioriteit, kennis of informatie over big data zijn volgens ABN AMRO de grootste hindernissen voor het mkb om hiermee aan de slag te gaan. Slechts 14 procent van de ondernemers verwacht dat het verzamelen en gebruik van gegevens kan bijdragen aan groei van de omzet.

Aan de slag

Mkb-ers denken wel dat big data in de toekomst belangrijker wordt. Net iets meer dan de helft van het kleinbedrijf denkt dat zij binnen drie tot vijf jaar met big data aan de slag gaan. Vooral het marketing- en salesproces leent zich in de ogen van het mkb voor het gebruik van big data.

Kansen liggen

Volgens ABN AMRO laten mkb-ers hierdoor kansen liggen. "De grote kracht van het mkb is flexibiliteit en big data kan helpen bij het snel nemen van beslissingen. Data-analyse biedt het mkb beter inzicht in klantgedrag, leidt tot efficiëntere productieprocessen en heeft de potentie om kansen te creëren die vergelijkbaar zijn met die van grotere ondernemingen", zegt Nora Neuteboom, Econoom bij ABN AMRO.