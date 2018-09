Boy Deul maakt rentree bij FC Volendam tegen Almere City FC

VOLENDAM - Een oefenduel tussen FC Volendam en Almere City FC is door de Volendammers gewonnen met 4-1. Beide ploegen speelden met een mix van spelers uit het eerste en tweede team.

Het oefenduel was een mooie kans voor aanvallende middenvelder Boy Deul om zijn rentree te maken nadat hij dit seizoen terugkeerde bij de Volendammers. Deul moest eerst conditioneel weer op peil komen en speelde vanmiddag voor het eerst een uur mee. Bij de Volendammers startte Rodney Antwi als linksback aan het duel.

Na een kwartier spelen zette Martijn Kaars de Volendammers op voorsprong en Enzo Stroo maakte er acht minuten later 2-0 van. Voor de rust raakte Deul ook nog de lat, maar met de 2-0 gingen de ploegen rusten.

In de tweede helft bracht Kevin Luckassen Almere terug in de race met een benutte penalty. Enzo Stroo zorgde na ruim een uur spelen met de derde Volendamse treffer voor een wat ruimere marge. Maar de koek was nog niet op bij de Volendammers, want nadat eerst een doelpunt van Rodney Antwi was afgekeurd wegens buitenspel, bepaalde invaller Derry John Murkin tien minuten voor tijd de eindstand op 4-1.

Later beelden van het duel