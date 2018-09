Deel dit artikel:













In 2019 bouw woningen op plek oude basisschool De Triangel Foto: Gemeente Velsen

VELSEN-NOORD - Er worden in 2019 woningen gebouwd op de locatie van de oude basisschool De Triangel aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. Daarvoor is gisteren een koopovereenkomst getekend door de gemeente Velsen en projectontwikkelaar Timpaan.

Er komen 45 woningen op de plek waar tot 2015 de school zat. Dit zijn voornamelijk huurhuizen in het middeldure segment. Daarnaast zijn er naar verwachting vier koopwoningen. Alle huizen worden gasloos opgeleverd. De projectontwikkelaar en de gemeente gaat de komende maanden de plannen verder uitwerken met de aannemer, KBK-Bouwgroep uit Volendam. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw van de woningen eind 2019 beginnen.